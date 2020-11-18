Принят закон об упрощении получения "дальневосточных гектаров"

В 2016 году был принят закон, согласно которому земельные участки на Дальнем Востоке, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование гражданам сроком на пять лет. Заявление о переводе "дальневосточного гектара" в частную собственность может быть подано не ранее чем за шесть месяцев до дня окончания срока действия договора безвозмездного пользования.

Правительство предложило досрочный порядок оформления. Согласно принятому закону, собственником "дальневосточного гектара" можно будет стать в любое время до истечения пятилетнего срока действия договора, если гражданин заключил кредитный договор с российским банком на строительство дома на таком земельном участке. Предполагается, что после регистрации права на участок эта земля может быть передана в залог банку.

Изменения направлены на стимулирование освоения "дальневосточных гектаров", заявили в кабмине.