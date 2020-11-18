ПСБ нарастил чистую прибыль за 9 месяцев 2020 года почти на 60%

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 9 месяцев 2020 года составила 15,9 млрд рублей, что на 59% выше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности банка, опубликованной в среду.

При этом в третьем квартале банк заработал 8,5 млрд рублей - за счет наращивания кредитования и возобновления деловой активности клиентов.

"Банк демонстрирует сильную динамику чистой прибыли, несмотря на сложную ситуацию в экономике в текущем году, - прокомментировал главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов. - Третий квартал оказался наиболее успешным - восстановление общей деловой активности способствовало росту кредитования, что позволило нам нарастить чистый процентный доход на 10% за квартал. Чистый комиссионный доход увеличился на 30% - благодаря восстановлению транзакционной активности клиентов".

Чистый процентный доход за 9 месяцев 2020 года составил почти 51 млрд рублей (рост +37%) - за счет как органического роста объемов бизнеса, так и консолидации Связь-Банка. Чистый комиссионный доход превысил 15 млрд рублей (рост +21%). Активы банка с начала года увеличились на 16%, до 2 513 млрд рублей по состоянию на 1 октября 2020 года (2 162 млрд рублей в 2019 году). Основная статья прироста - кредитование крупных корпоративных клиентов.

Кредитный портфель увеличился на треть - до 1 424 млрд рублей (в 2019 году - 1 071 млрд рублей). При этом корпоративные кредиты выросли на 36%, до 978 млрд рублей, кредиты малому и среднему бизнесу - на 50% до 157 млрд рублей, кредиты розничным клиентам - на 17% до 289 млрд рублей.

Основным источником роста кредитования МСБ стало активное участие ПСБ в программах государственной поддержки, которое активизировалось в 3-м квартале 2020 года, а в целом за 9 месяцев текущего года банк выдал предприятиям МСБ более 50 млрд рублей по этим программам. Рост розничного кредитования обеспечивает ипотека.

"ПСБ из квартала в квартал демонстрирует опережающие рынок темпы роста объемов бизнеса - как в стратегически значимом для себя сегменте ОПК, так и в гражданских сегментах. Благодаря этому совокупная прибыль банка за 9 месяцев 2020 года более чем в полтора раза превысила уровни прошлого года", - признал Евгений Смирнов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"