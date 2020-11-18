ПСБ нарастил чистую прибыль за 9 месяцев 2020 года почти на 60%

Новости

Отмена новогодних гуляний не повлияла на планы 70 процентов москвичей 17:28
Минздрав: В регионах привлечено 8 тысяч машин для доставки пациентов с COVID 17:13
"Автодор" представил проект трассы М-12 17:11
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе 17:09
Каннский лауреат Рубен Эстлунд снял новый фильм - сатиру на богачей 16:58
В России появится единый заказчик в сфере строительства 16:54
ОНФ выяснил, что противовирусных препаратов нет в 30% российских аптек 16:42
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки 16:41
400 обманутых дольщиков из Татарстана получат квартиры 16:40
Путин назвал непозволительным медленное освоение средств на борьбу с COVID-19 16:19
ДОМ.РФ увеличил банкам лимиты на льготную ипотеку 16:16
Путин предложил ввести доплаты студентам-медикам, работающим с COVID 16:04
Путин поручил ускорить поставки машин скорой помощи в регионы 16:01
В России появится Центр психолого-педагогической экспертизы детской игрушки 15:51
На Московской канатной дороге поставят почтовый ящик Деда Мороза 15:50
Синоптики рассказали, когда Москву накроет ледяной дождь 15:40
Депутат МГД Щитов: Расходы на соцподдержку в бюджете Москвы возросли на 6% 15:40
Путин призвал Минздрав не управлять пациентами, а лечить их 15:30
Путин: Героизмом врачей можно восхищаться, но побуждать к этому нельзя 15:28
Путин указал помогать главам регионов в борьбе с коронавирусом 15:17
В Оренбуржье выявили вспышку АЧС 15:08
Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по месту жительства 15:01
Друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях 15:01
Проект "Взлетная полоса" поможет сиротам сдать ЕГЭ и поступить в вузы 15:00
Минобрнауки: Решение о пересмотре платы за обучение принимает вуз 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 16:46

ПСБ нарастил чистую прибыль за 9 месяцев 2020 года почти на 60%

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 9 месяцев 2020 года составила 15,9 млрд рублей, что на 59% выше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности банка, опубликованной в среду.

При этом в третьем квартале банк заработал 8,5 млрд рублей - за счет наращивания кредитования и возобновления деловой активности клиентов.

"Банк демонстрирует сильную динамику чистой прибыли, несмотря на сложную ситуацию в экономике в текущем году, - прокомментировал главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов. - Третий квартал оказался наиболее успешным - восстановление общей деловой активности способствовало росту кредитования, что позволило нам нарастить чистый процентный доход на 10% за квартал. Чистый комиссионный доход увеличился на 30% - благодаря восстановлению транзакционной активности клиентов".

Чистый процентный доход за 9 месяцев 2020 года составил почти 51 млрд рублей (рост +37%) - за счет как органического роста объемов бизнеса, так и консолидации Связь-Банка. Чистый комиссионный доход превысил 15 млрд рублей (рост +21%). Активы банка с начала года увеличились на 16%, до 2 513 млрд рублей по состоянию на 1 октября 2020 года (2 162 млрд рублей в 2019 году). Основная статья прироста - кредитование крупных корпоративных клиентов.

Кредитный портфель увеличился на треть - до 1 424 млрд рублей (в 2019 году - 1 071 млрд рублей). При этом корпоративные кредиты выросли на 36%, до 978 млрд рублей, кредиты малому и среднему бизнесу - на 50% до 157 млрд рублей, кредиты розничным клиентам - на 17% до 289 млрд рублей.

Основным источником роста кредитования МСБ стало активное участие ПСБ в программах государственной поддержки, которое активизировалось в 3-м квартале 2020 года, а в целом за 9 месяцев текущего года банк выдал предприятиям МСБ более 50 млрд рублей по этим программам. Рост розничного кредитования обеспечивает ипотека.

"ПСБ из квартала в квартал демонстрирует опережающие рынок темпы роста объемов бизнеса - как в стратегически значимом для себя сегменте ОПК, так и в гражданских сегментах. Благодаря этому совокупная прибыль банка за 9 месяцев 2020 года более чем в полтора раза превысила уровни прошлого года", - признал Евгений Смирнов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Путин: 48 часов для получения результата теста на COVID - долго
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии
Глава Мордовии попросил президента об отставке