Путин назвал непозволительным медленное освоение средств на борьбу с COVID-19

Регионы медленно осваивают средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, Владимир Путин назвал это непозволительным.

В ходе совещания с членами кабинета министров глава государства отметил, что правительство уже направило в регионы 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для тех, которые проходят лечение на дому.

"Обращаю внимание, что использование регионами перечисленных средств идет медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас", - сказал президент.