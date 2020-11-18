Путин указал помогать главам регионов в борьбе с коронавирусом

Глав регионов, где напряженная ситуация в связи с коронавирусом, нужно не только ругать, но и помогать. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

После подробного доклада вице-премьера Татьяны Голиковой президент сказал про руководителей регионов: "Кроме того, чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, им еще и помогать".

Путин попросил назвать десять регионов, где ситуация с коечным фондом наиболее сложная. Голикова перечислила: Мордовия, Чувашия, Коми, Севастополь, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области.

Президент поинтересовался, работают ли вице-премьер и Минздрав отдельно с регионами, которым нужна поддержка, и получил утвердительный ответ.