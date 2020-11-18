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18.11.2020,  
10:19
Текст:  Светлана Цыганкова

Реактивные системы "Торнадо-С" заменят "Смерчи" к концу 2027 года

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российская реактивная система залпового огня крупного калибра "Торнадо-С", обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, заменит РСЗО "Смерч" и устаревшие "Ураганы". Это произойдет к концу 2027 года.

Фото: Телеканал Звезда / YouTube
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Кроме того, реактивная система среднего калибра "Торнадо-Г", которая обладает автоматизированной системой наведения на цель, заменит устаревшие РСЗО "Град". Об этом газете "Красная звезда" в канун профессионального праздника артиллеристов и ракетчиков сообщил начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Генерал-лейтенант Матвеевский добавил, что современные реактивные системы залпового огня "Торнадо" являются не только средством для поражения объектов, но это еще и высокоточными комплексами. Они оснащены управляемыми реактивными снарядами, которые способны уничтожать важные объекты противника на значительных расстояниях.

"Торнадо" - семейство реактивных систем залпового огня, калибр - 122 и 300 миллиметров. РСЗО имеют современную систему управления огнем. Оснащены системой автономной коррекции траектории полета реактивных снарядов. В состоянии поражать цели как залпом, так и одиночными высокоточными ракетами.

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Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org
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Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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