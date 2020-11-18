Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.11.2020,  
13:13
Текст:  Алексей Брусилов

Редкая самодвижущаяся гаубица замечена у войск Хафтара в Ливии

Одно из самых дальнобойных орудий в мире - южноафриканская 155-мм G-5 - замечена в Ливии. Ее применили в ходе недавних учений подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара.

Эта разработанная в первой половине 80-х годов пушка-гаубица имеет ряд интересных особенностей. Она снабжена двухосным шасси и оборудована двигателем мощностью в 77 л.с. В результате появилась возможность без помощи автомобиля-буксировщика передвигаться самостоятельно по полю боя со скоростью до 16 км/ч. Это очень важно, когда из-за угрозы ответного удара необходимо срочно сменить позицию.

Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org
Венгерский генерал рассказал о трудностях замены Т-72 на Leopard 2

Однако, главным ее достоинством является способность поражения целей на значительных расстояниях. Если американская M198 бьет на 22400 метров обычными снарядами и на 30000 - модернизированными, то "пятерка" - на 30000 и 39000 метров соответственно.

В настоящее время созданы боеприпасы нового поколения, уничтожающие вражеские объекты уже дистанциях в полсотни километров. Также сообщалось, что в прошлом году во время экспериментальных стрельб удалось преодолеть 76000 метров. Конечно, по мнению военных экспертов, такие совершенные боеприпасы вряд ли поставлены в Ливию. Но и со старыми средствами поражения орудия представляют грозную силу.

G-5 не лишены недостатков. Это, прежде всего, значительная масса - 13750 кг, а также большие размеры, сложность в эксплуатации, требующая хорошей подготовки расчета. Возможно поэтому в стране-изготовителе (ЮАР) сейчас эксплуатируют менее десятка таких гаубиц-пушек, а остальные находятся на хранении.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Минобороны РФ
Реактивные системы "Торнадо-С" заменят "Смерчи" к концу 2027 года 10:19
Редкие для Ливии гусеничные БТР замечены у сил Хафтара 11.11.2020
Появилось фото новой китайской противорадиолокационной ракеты 11.11.2020
артиллерия
Стало известно число закупленных Украиной чешских САУ Dana-M2 12.11.2020
Клоны "Смерчей"- установки AR2 из Китая впервые замечены в Эфиопии 09.11.2020
Ливия
Опубликовано видео боевого применения новейшей турецкой ЗСУ в Ливии 12.11.2020
Ценные трофеи: захваченные броневики замечены у противников Хафтара 02.11.2020