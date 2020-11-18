Редкая самодвижущаяся гаубица замечена у войск Хафтара в Ливии

Одно из самых дальнобойных орудий в мире - южноафриканская 155-мм G-5 - замечена в Ливии. Ее применили в ходе недавних учений подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара.

Towed artillery - 122mm D-30, 130mm M-46 and one ginormous one I can't ID (152 mm 2A65 Msta-B?)

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Эта разработанная в первой половине 80-х годов пушка-гаубица имеет ряд интересных особенностей. Она снабжена двухосным шасси и оборудована двигателем мощностью в 77 л.с. В результате появилась возможность без помощи автомобиля-буксировщика передвигаться самостоятельно по полю боя со скоростью до 16 км/ч. Это очень важно, когда из-за угрозы ответного удара необходимо срочно сменить позицию.

Однако, главным ее достоинством является способность поражения целей на значительных расстояниях. Если американская M198 бьет на 22400 метров обычными снарядами и на 30000 - модернизированными, то "пятерка" - на 30000 и 39000 метров соответственно.

В настоящее время созданы боеприпасы нового поколения, уничтожающие вражеские объекты уже дистанциях в полсотни километров. Также сообщалось, что в прошлом году во время экспериментальных стрельб удалось преодолеть 76000 метров. Конечно, по мнению военных экспертов, такие совершенные боеприпасы вряд ли поставлены в Ливию. Но и со старыми средствами поражения орудия представляют грозную силу.

G-5 не лишены недостатков. Это, прежде всего, значительная масса - 13750 кг, а также большие размеры, сложность в эксплуатации, требующая хорошей подготовки расчета. Возможно поэтому в стране-изготовителе (ЮАР) сейчас эксплуатируют менее десятка таких гаубиц-пушек, а остальные находятся на хранении.