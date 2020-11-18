Определены победители ежегодного городского смотра "Информируем из первых рук" 2020 года

Определены победители ежегодного смотра среди окружных и районных средств массовой информации, городских и федеральных периодических печатных изданий "Информируем из первых рук", проводимого при поддержке Правительства Москвы.

Проведение смотра направлено на повышение престижа и значимости журналистской профессии и позволяет определять лучшие СМИ по 9 номинациям.

Городской комиссией ежегодного городского смотра подведены итоги среди окружных и районных средств массовой информации, городских и федеральных периодических печатных изданий за 2020 год, определены победители по всем номинациям.

Церемония награждения победителей пройдет в 11:00 25 ноября 2020 года в рамках проведения городского форума печати по адресу: Новый Арбат, д. 36, в которой также примут участие представители органов исполнительной власти города Москвы, отраслевых организаций и СМИ.