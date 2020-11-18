Синоптики рассказали, когда Москву накроет ледяной дождь

В столичный регион 18 ноября придут ледяные дожди. Сначала они накроют Подмосковье, а затем переместятся в Москву.

Как сообщает центр погоды "Фобос", в области ледяной дождь начнется сегодня после 20.00. Первыми под него попадут Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы. После полуночи осадки ожидаются во всем столичном регионе, включая Москву.

По словам синоптиков, на дорогах, тротуарах, ветках деревьев не исключены отложения льда толщиной 0,5-1,5 мм. Станет скользко, поэтому пешеходов и автомобилистов призывают быть осторожнее.