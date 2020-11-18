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18.11.2020 13:00
Рубрика: Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу в Измайловском парке

Текст: Сергей Бабкин

В Измайловском парке Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Нижегородской области
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Как рассказала замначальника пресс-службы столичного ГУ МВД Екатерина Гузь, в парке подозреваемый поссорился с двумя горожанами. В какой-то момент он выхватил револьвер и начал стрелять по оппонентам. Никто не пострадал.

Стрелок был задержан в квартире на 2-й Прядильной улице, он во всем признался. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве и незаконном обороте оружия. Выяснилось, что его револьвер был переделан из сигнального оружия.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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