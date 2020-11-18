В Москве мужчина открыл стрельбу в Измайловском парке

В Измайловском парке Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим.

Как рассказала замначальника пресс-службы столичного ГУ МВД Екатерина Гузь, в парке подозреваемый поссорился с двумя горожанами. В какой-то момент он выхватил револьвер и начал стрелять по оппонентам. Никто не пострадал.

Стрелок был задержан в квартире на 2-й Прядильной улице, он во всем признался. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве и незаконном обороте оружия. Выяснилось, что его револьвер был переделан из сигнального оружия.