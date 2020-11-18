Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии в Коммунарке завершены. Произошло это рядом с одним из временных сооружений. Депздрав подчеркивает: данный инцидент не представляет опасности для пациентов и персонала больницы.

Как "РГ" уже сообщала, в недавно возведенном блоке, где проходили пусконаладочные работы, пациентов не было. Все пациенты, размещенные в соседних блоках госпиталя, уже переведены в рядом стоящие сооружения, не связанные с тем, в котором произошла разгерметизация.

Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Пострадавших также нет. Состояние каждого пациента находится на контроле главного врача.