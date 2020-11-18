Три человека пострадали при взрыве на судостроительном заводе в Приамурье

В Амурской области на судостроительном заводе имени Октябрьской революции произошел взрыв при покраске судна.

"Маляры красили носовую часть корабля, видимо была нарушена техника безопасности,- сообщил корреспонденту "РГ" источник на заводе.

Информацию подтвердили в Восточно-Сибирском управлении на транспорте СК РФ.

"Проводим доследственную проверку по данному происшествию. Пострадали три человека, все они доставлены в больницу",- рассказал помощник руководителя управления Игорь Медведев.

Известно, что больше всех пострадала молодая девушка, на которой был синтетический костюм. Она находится в реанимации областной больницы, ее состояние врачи оценивают средней степени тяжести.

Подобные происшествия на предприятии случаются не впервые. В августе 2012 года из-за ЧП также пострадали три человека.