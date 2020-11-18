Помните, как дышится в лесу после дождя, когда вокруг ни сотовых телефонов, ни окутанных проводами столбов, ни фонарей, ни шума автомобилей... Вот так дышится в "Тарханах", где "и верится, и плачется, и так легко-легко"...

Бросаешь машину далеко за воротами и пешком шагаешь к барскому дому. В нескольких шагах от него, на месте бывшей конюшни, находится здание администрации музея-заповедника, 52 года им бессменно руководит Тамара Мельникова. В эти дни Тамара Михайловна принимает поздравления с 80-летним юбилеем. Запахивая уютный вязаный шарф, она смотрит на людей на пороге поверх очков, отрываясь на минутку от кипы документов:

- Погуляйте по аллеям, дорогие мои, а я закончу. Приехав в "Тарханы", люди должны сначала воздухом надышаться, отдохнуть от компьютеров, гаджетов и прочей надоевшей техники. В наши дни такое засилье информации, что человеку бедному о себе подумать некогда.

Сегодня музей-заповедник "Тарханы" - это не только барский дом, но и воссозданная часовня на могиле Лермонтова, церковь Марии Египетской и Михаила Архистратига, крестьянская изба, где можно попробовать себя в разных ремеслах, действующая ветряная мельница, тихий пруд с лодочником и живописные липы, обрамляющие выложенные красным кирпичом дорожки сада.

В "Тарханах" их главная хранительница и воительница оказалась случайно. По образованию Тамара Мельникова - учитель русского языка и литературы. После института работала в Пензе в детском саду, вечерней школе, библиотеке. В музей Лермонтова за сто километров от города молодых сотрудников зазывали, пообещав собственное жилье. Здесь Тамара Мельникова начала работать экскурсоводом, потом научным сотрудником, заведующей фондами и главным хранителем. В 37 лет она стала директором музея-заповедника.

Сначала воевала с местной властью, когда та не хотела строить дороги и благоустраивать территорию, потом - с местными жителями, которые не понимали, что нельзя пасти гусей и сливать помои в пруд. Позже большинство сельчан она сделала своими союзниками, предоставив им постоянную работу в музее-заповеднике. Но для этого пришлось получить статус федерального учреждения культуры, провести колоссальную научную работу, заручиться поддержкой региональных и столичных чиновников, сдружиться со спонсорами, обрасти тесными связями с богемой.

- Очень ценю общение с поэтом Андреем Дементьевым, который приезжал в "Тарханы" 40 раз, - рассказывает Тамара Мельникова. - Мы были очень дружны с Иосифом Кобзоном. Он любил Лермонтова и "Тарханы". Однажды мы ждали Иосифа Давыдовича, но узнали, что он лежит в больнице. Думали, не приедет, а он, лежа на больничной койке, попросил концертный костюм и билет до Пензы. Кстати, мы сделали выставку "И превратились в белых журавлей" о Дементьеве и Кобзоне. Там много их личных вещей, документов. Приезжайте, посмотрите.

В конце 90-х музейщикам удалось "раскопать", что тогдашний глава Газпрома Рем Вяхирев имеет пензенские корни - его отец родился в Чембаре. Казалось, что до такого человека рукой не достать, но он быстро откликнулся на приглашение на малую родину. По протоколу у него было 50 минут на посещение "Тархан", а он провел в них два часа. Почти ничего не говорил, смотрел и слушал внимательно. От него не скрылось, как в доме скрипят половицы и рушится потолок. Попрощавшись, ничего не обещал, а через пять дней в "Тарханах" высадился строительный десант. Это был 1998 год. Дом отреставрировали, пруды очистили. По тем временам это было чудо.

Тамара Мельникова проводила экскурсию по "Тарханам" и для Александра Солженицына, и для Владимира Путина...

- Лермонтов сегодня очень нужен нам всем. Такую сильную фигуру безусловного героя трудно найти на культурном небосклоне России. Его характер, порядочность, отвага, доброта, остроумие достойны подражания. Да, в короткой жизни поэта было многое. Но ум, талант, сила, наполненность, гениальность перевешивают все, - страстно говорит она о своем кумире, которому служит столько лет.

Даже в период карантина жизнь в "Тарханах" не замирала ни на минуту. Здесь работали не только по "удаленке": ткали, пряли, вышивали, мастерили куклы-обереги. В штате музея много мастеров, смотрителей, хозяйственников. Нельзя запускать сады, газоны, дорожки, надо засеивать поля, следить за прудами. У музея-заповедника территория в 200 гектаров.

- В этом году празднование 75-летия Великой Победы пришлось на период карантина. Мы подготовили онлайн-выставку. Было много уникальных экспонатов, начиная от последних мирных снимков знаменитого Евгения Халдея, который побывал в "Тарханах" в последний день перед началом войны, до портретов кисловодских партизан, назвавших свой отряд именем Михаила Лермонтова, - говорит Тамара Мельникова. - Мы проводили онлайн-конкурс чтения стихов. В нем приняли участие 900 детей и подростков. Лермонтовский праздник тоже прошел в этом году в онлайне. Немножко грустно, но были и свои плюсы. Обычно в "Тарханы" в этот день приезжают до 20 тысяч человек. По интернету праздник смогли посетить в десятки раз больше. А когда карантин сняли, просто паломничество началось. В сентябре в "Тарханах" принимали до пяти тысяч человек в день. Машины стояли от трассы до самых ворот усадьбы, с номерами разных регионов России.