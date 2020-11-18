В Саратове зарплату сотрудникам скорой помощи увеличат в два раза

В Саратове с начала будущего года заработная плата сотрудникам скорой помощи будет увеличена почти в два раза.

В среду председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем избирательном округе в Саратовской области встретился со студентами медицинских колледжей . На встрече обсуждались условия будущей работы молодых людей. Как сообщил спикер, с 1 января следующего года заработная плата врачей скорой помощи в Саратове должна быть не ниже 60 тысяч рублей, фельдшеров - 40 тысяч, медсестер ­- 34 тысяч рублей.

- Необходимо принимать такие же решения и по другим медицинским организациям, - отметил Вячеслав Володин.

Ранее, было заявлено о планах строительства в регионе служебного жилья для персонала скорой помощи, а также сотрудников новой инфекционной больницы, которая сейчас возводиться в Ленинском районе Саратова.