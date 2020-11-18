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18.11.2020 07:11
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело о гибели семьи из шести человек в Красноярском крае

Текст: Дмитрий Мальков

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в пожаре матери и ее пятерых детей в городе Уяр Красноярского края, сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

При пожаре в Новосибирской области погибли четыре человека

- 17 ноября около 24 часов в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в доме по улице Сурикова города Уяр обнаружены тела шести членов семьи, в том числе одного взрослого и пяти несовершеннолетних детей со следами термических ожогов и признаками отравления угарным газом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - рассказали в СК по региону.

Согласно предварительной версии следствия, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Вероятно возгорание возникло из-за оставленной в сенях дома непотушенной золы. Именно там пожарные обнаружили очаг возгорания.

По информации спасателей, в доме проживала женщина и ее пятеро сыновей в возрасте от 3 до 14 лет. Сейчас криминалисты СК по краю проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются личности погибших. Назначены необходимые экспертизы с целью установления причины возгорания и смерти погибших.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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