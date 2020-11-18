В Новосибирской области два человека погибли в ДТП на трассе

Два человека стали жертвами автокатастрофы, произошедшей сегодня на трассе "Иртыш" в Чулымском районе Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, вероятным виновником ДТП стала 32-летняя женщина, управлявшая седаном Toyota Corolla. На 1330 километре автодороги примерно в 11.55 она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "Нива". От удара обе машины буквально смяло, а иномарка вылетела в кювет.

За рулем отечественной машины находился 61-летний мужчина, на пассажирском сиденье сидела его 64-летняя спутница. Они погибли на месте аварии. Женщина, сидевшая за рулем иномарки, доставлена в больницу с травмами.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Специалисты Госавтоинспекции и следователи местного отдела МВД устанавливают обстоятельства и причины трагедии.