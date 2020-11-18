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18.11.2020 14:04
Рубрика: Происшествия

В Советском районе Новосибирска нашли еще один скелет мужчины

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

На территории микрорайона ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска найдены скелетированные останки человека. Напомним, неделей ранее в том же районе была сделана такая же находка.

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Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, по предварительным данным, в последнем случае скелет также мужской. По факту обнаружения останков следователями организована проверка.

Специалисты осмотрели место происшествия. Чтобы установить личность погибшего, причины и давность его смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Полученные данные будут сопоставлены с данными базы о пропавших людях.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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