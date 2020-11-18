В Томске создали "умные" удобрения из отходов горнодобычи

Новости

МИД: Вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе сейчас не стоит 11:21
Коронавирус вышел на третье место среди причин смертности в Швеции 11:08
Сенатор оценил предложение создать систему вызова скорой по смс 11:07
В Петербурге задержаны похитители автомобилей Ford 11:03
Заразившегося COVID-19 Сергея Светлакова выписали из больницы 11:00
Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа по голосованию в Филадельфии 10:57
В Крыму спрогнозировали всплеск заболеваемости COVID-19 в декабре 10:55
Врач рассказала, почему нельзя после мытья рук применять антисептик 10:49
Под Калининградом на въехавшего в толпу водителя завели уголовное дело 10:47
Названы самые популярные имена детей в Москве 10:43
Венгерский генерал рассказал о трудностях замены Т-72 на Leopard 2 10:42
Арестованы подозреваемые по делу о похищении бриллиантов из музея Дрездена 10:37
Реактивные системы "Торнадо-С" заменят "Смерчи" к концу 2027 года 10:19
В Крыму запретили новогодние корпоративы и фуршеты 10:18
Клишас: На длительное пребывание миротворцев в Карабахе нужно согласие СФ 10:07
Глава Приамурья уточнил число пострадавших при взрыве на заводе 10:04
Постпред Крыма предупредил Украину о последствиях ареста самолетов РФ 09:59
Психолог: Кофе и мандарины избавят от стресса на удаленке 09:37
В Минтрансе ожидают падение перевозок пассажиров по железной дороге на 44% 09:36
Расходы на 5G в России могут достичь 200 млрд рублей к 2024 году 09:31
Оперштаб: Еще 5503 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Индия готовится к испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 09:08
В Токио до максимального поднимут уровень эпидемиологической опасности 08:58
Мэра Томска Ивана Кляйна отстранили от должности 08:42
Бразилия и Аргентина добились побед в матчах квалификации ЧМ-2022 08:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 10:50
Рубрика: Общество

В Томске создали "умные" удобрения из отходов горнодобычи

Текст: Никита Зайков (Томск)

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили способ создания удобрений из отходов горнодобывающей промышленности.

Как рассказали в пресс-службе вуза, такой продукт станет экологичнее современных аналогов, к тому же будет стоить втрое дешевле. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в журнале Applied Clay Science. В работе также участвовали коллеги томичей из Тюменского госуниверситета.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Россельхознадзору вернут контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов

Применение традиционных удобрений на основе азота способствует избытку его соединений в почве и воде, что в свою очередь отрицательно сказывается на качестве этих ресурсов. Ученые ТПУ разработали "умные" удобрения, с контролируемой или пролонгированной скоростью высвобождения азота.

Вместо полимеров, которые обычно используются в качестве стабилизаторов азота, они предлагают использовать филлосиликаты, особые глинистые минералы со слоистой структурой. Этот компонент в 1,5-3 раза дешевле полимеров.

- Мы определили интервалы активации, на которых происходит вхождение азотных соединений в структуру филлосиликатов, а также описали последующие изменения остаточного азота, формирующего пленки на минеральных частицах, - поясняет доцент отделения геологии ТПУ Максим Рудмин. - В результате мы получили продукт с двумя видами азота, каждый из которых будет иметь свою скорость высвобождения в почве.

Томские политехники изучили свойства смесей с использованием двух глинистых минералов, смектита и глауконита. Они зачастую складируются в процессе горной добычи как отходы производства, при этом отличаются не только низкой стоимостью, но и экологичностью. При этом они содержат основные питательные компоненты удобрений.

Так, смектит обеспечит качественную инкапсуляцию азота за счет хорошей способности к набуханию, а глауконит станет эффективным стабилизатором азота, к тому же дополнительно обеспечит растения калием. Исследования ученых с использованием планетарной и кольцевой мельниц позволило подобрать оптимальные параметры в соотношении времени и вида активации для получения композитов с требуемой структурой.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Мишустин увеличил вознаграждение за использование служебных изобретений
Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии
Постпред Крыма предупредил Украину о последствиях ареста самолетов РФ
Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса
В России предложили ограничить скорость электросамокатов
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе