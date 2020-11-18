В Томске создали "умные" удобрения из отходов горнодобычи

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили способ создания удобрений из отходов горнодобывающей промышленности.

Как рассказали в пресс-службе вуза, такой продукт станет экологичнее современных аналогов, к тому же будет стоить втрое дешевле. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в журнале Applied Clay Science. В работе также участвовали коллеги томичей из Тюменского госуниверситета.

Применение традиционных удобрений на основе азота способствует избытку его соединений в почве и воде, что в свою очередь отрицательно сказывается на качестве этих ресурсов. Ученые ТПУ разработали "умные" удобрения, с контролируемой или пролонгированной скоростью высвобождения азота.

Вместо полимеров, которые обычно используются в качестве стабилизаторов азота, они предлагают использовать филлосиликаты, особые глинистые минералы со слоистой структурой. Этот компонент в 1,5-3 раза дешевле полимеров.

- Мы определили интервалы активации, на которых происходит вхождение азотных соединений в структуру филлосиликатов, а также описали последующие изменения остаточного азота, формирующего пленки на минеральных частицах, - поясняет доцент отделения геологии ТПУ Максим Рудмин. - В результате мы получили продукт с двумя видами азота, каждый из которых будет иметь свою скорость высвобождения в почве.

Томские политехники изучили свойства смесей с использованием двух глинистых минералов, смектита и глауконита. Они зачастую складируются в процессе горной добычи как отходы производства, при этом отличаются не только низкой стоимостью, но и экологичностью. При этом они содержат основные питательные компоненты удобрений.

Так, смектит обеспечит качественную инкапсуляцию азота за счет хорошей способности к набуханию, а глауконит станет эффективным стабилизатором азота, к тому же дополнительно обеспечит растения калием. Исследования ученых с использованием планетарной и кольцевой мельниц позволило подобрать оптимальные параметры в соотношении времени и вида активации для получения композитов с требуемой структурой.