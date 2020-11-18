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18.11.2020,  
11:08
Текст:  Михаил Сухарев

Видео: Су-25СМ на Ставрополье уничтожили бункер условного противника

На полигоне в Арзгирском районе Ставропольского края летчики-штурмовики в ходе учений уничтожили заглубленный командный пункт условного противника.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео

Заход на цель совершили штурмовики Су-25СМ, видео воздушного удара по цели опубликовало Министерство обороны РФ.

- В составе боевого звена экипажи самолетов преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек, - отметили в пресс-службе Южного военного округа.

На видео показали взлет звена самолетов, выполнение фигур высшего пилотажа, ракетный удар по цели, а также посадку крылатых машин с использованием тормозных парашютов.

Всего в полетах участвовали пять штурмовиков.

В этом году экипажи ударных самолетов СУ-25СМ из ЮВО участвовали уже в 20 разных учениях и выполнили около полутора тысяч вылетов с применением штатного вооружения.

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