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18.11.2020 20:14
Рубрика: Происшествия

В Петербурге актер из "Трех мушкетеров" напал на прохожих с ножом

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)

Актер из "Трех мушкетеров" отметил День фехтовальщика грабежом. В этом году в связи пандемией праздник перенесли на 15 ноября, но Дмитрий Круглов снова отпразднует его не скоро.

В Петербурге задержаны похитители автомобилей Ford

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все произошло сразу после полуночи на проспекте Ударников.

- Неизвестный мужчина ножом ударил гражданина 1976 года рождения, который с проникающим колото-резанным ранением живота в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Также неизвестный нанес травмы еще одному мужчине 1968 года рождения, с ножевым ранением бедра и голени он тоже госпитализирован в тяжелом состоянии, - рассказали в главке. - После нанесения травм злоумышленник, похитив мобильные телефоны потерпевших, скрылся в неизвестном направлении.

Позднее личность нападавшего была установлена, мужчину задержали на проспекте Наставников. В его квартире было изъято 192 клинка, два исторических мушкета, ствол от карабина без затвора, шесть банок пороха, предмет, похожий на пистолет, и части стрелкового оружия.

Как сообщает KP.Ru, преступник - профессиональный фехтовальщик, участник исторических реконструкций Дмитрий Круглов. В свое время он снимался в массовке фильма "Три мушкетера". Сейчас Круглов задержан в рамках расследования уголовного дела по статье 162 УК РФ "разбой".

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