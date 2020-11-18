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18.11.2020 14:11
Рубрика: Происшествия

В Пскове мужчина украл туи с территории храма

Текст: Марина Ледяева

В Пскове полицейские задержали 50-летнего мужчину по подозрению в краже декоративных туй.

Фото: 54.мвд.рф
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Как сообщили в УМВД по региону, под покровом ночи злоумышленник выкопал две туи, высаженные у храма Александра Невского на улице Мирной в Пскове. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый - житель Псковского района. При обыске у мужчины нашли похищенные деревья.

По данным следствия, он украл туи, чтобы посадить их на своем участке в деревне. Теперь стражи порядка проверяют любителя зеленых насаждений на причастность к другим подобным кражам.

Отметим, что на туи в регионе идет нелегальная "охота". В октябре более 30 деревьев выкопали с территории воинского мемориала в Жидиловом бору. В марте этого года исчезли восемь туй, высаженных к юбилею подвига десантников 6-й роты возле воинской части в Черехе. А несколько лет назад декоративные деревья десятками воровали с набережной реки Псковы в областном центре.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

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