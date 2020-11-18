Аварийные бригады частично восстановили газоснабжение в Ейске

Специалисты аварийных служб в Ейске восстановили газоснабжение 240 многоквартирных домов с населением 44 тысячи человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, накануне появилась информация о повреждении трубы магистрального газопровода в городе Ейске, без газа остались свыше 80 тысяч человек. "К этому часу завершено обследование резервной магистральной линии, газ частично подан потребителям. Запитаны и работают в штатном режиме 22 котельные", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Восстановительные работы продолжаются. Всего в них задействованы 93 человека.