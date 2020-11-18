Четырех сочинцев будут судить подставные ДТП ради страховки

Прокуратура Центрального района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей в возрасте от 24 до 40 лет. Они обвиняются в совершении от 1 до 17 преступлений, связанных с мошенничеством в сфере страховых выплат. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кубани.

По версии следствия, в феврале 2017 года 31-летний житель Сочи без постоянного источника дохода ради незаконного обогащения создал организованную преступную группу, деятельность которой сводилась к получению прибыли от инсценированных ДТП.

Он привлек троих местных жителей, которые участвовали в подставных ДТП - как с дорогостоящими иномарками - Land Rover, Mercеdes-Benz, Porsche и другими, так и с отечественными автомобилями - "ВАЗ", "ГАЗ", "УАЗ" и другими, руководил их действиями при вызове экипажей ДПС, выбирал места, где и как должны располагаться автомобили, исключая возможность их фиксации фото- и видеокамерами, использовал методы конспирации, готовил документы на получение страховых выплат, лично производил ремонт и окраску автомобилей.

Как уточнили в пресс-службе СК, после проведения экспертизы обвиняемые предоставляли фиктивные документы о наступлении страхового случая с автомашинами, владельцами которых являлись сами, либо владельцы, которые не были осведомлены об их преступном замысле в страховые компании с целью взыскания страхового возмещения.

В двух случаях группировке не удалось получить страховую выплату, так как проведенная страховой компанией транспортно-трасологическая экспертиза исключила факт получения механических повреждений транспортными средствами при обстоятельствах, указанных в схеме происшествия.

Незаконную деятельность пресекли правоохранительные органы 23 декабря 2019 года. В результате страховым компаниям причинен ущерб свыше пяти миллионов рублей.

Расследование проведено территориальным отделом СК по краю. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.