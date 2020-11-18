На ферме Новороссийска ввели карантин из-за очага орнитоза

В новороссийском фермерском хозяйстве, расположенном на территории частного дома по улице Верхне-Московской, ввели карантин из-за очага орнитоза. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Заразное заболевание обнаружили при проведении лабораторных исследований помета декоративных птиц.

Сейчас там проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ.

Справка "РГ"

Орнитоз - инфекционная болезнь человека и птиц. Основными хранителями возбудителя являются дикие и домашние птицы, у которых он вызывает острые, хронические или латентные формы заболевания. Заражение человека орнитозом в основном происходит воздушно-капельным, контактным или алиментарным (с загрязненными продуктами питания) путем при общении с больными птицами, носителями орнитозной инфекции или зараженными объектами.