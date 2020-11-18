На Кубани экс-командира взвода ДПС обвинили в вымогательстве взяток

В Кореновском районе Кубани бывшему командиру отдельного взвода ДПС ГИБДД предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

В марте 2020 года командир взвода потребовал от подчиненного инспектора передавать ему взятки. Взамен он пообещал свое покровительство и попустительство по службе. Сотрудник ДПС, испугавшись негативных последствий и увольнения, уступил вымогательству. В итоге обвиняемый с марта по август регулярно получал взятки в общей сумме около 30 тысяч рублей. В дальнейшем его действия были обнародованы и пресечены оперативными работниками полиции.

- Сейчас решением суда обвиняемый взят под стражу, - сообщили в ведомстве. - Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления и иных эпизодов преступной деятельности. Выявляются возможные лица, в отношении которых подозреваемым были совершены незаконные действия.

По поручению руководства МВД РФ по Кубани в отношении бывшего командира отдельного взвода ДПС ОМВД России по Кореновскому району была проведена служебная проверка, в результате которой сотрудника полиции уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности были привлечены и его непосредственные руководители. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.