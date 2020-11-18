В Волгоградской области арестованы члены экстремистской организации

В Волгоградской области арестованы трое местных жителей, которых подозревают в экстремистской деятельности.

Главой ячейки был один из задержанных, 41-летний житель Волгограда, сообщили в СУ СКР по региону. Он организовал сеть единомышленников, которые пропагандировали отрицание Российской Федерации как государства, призывали не соблюдать законы, а также всеми способами противодействовать работе органов власти всех уровней.

Агитация велась в интернете, и в реальной жизни. В ходе совместной операции сотрудников МВД и ФСБ у подозреваемых нашли экстремистскую литературу, бумаги, согласно которым якобы можно отказаться от гражданства России, а также печати запрещенной организации и целый ряд других прямых улик. Наряду с задокументированной агитацией в интернете эти вещи теперь лягут в основу обвинения.

За организацию деятельности экстремистской структуры подозреваемые могут получить не только крупные штрафы, но и до двух лет тюрьмы.