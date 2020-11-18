Рублев проиграл Циципасу и лишился шансов на полуфинал Итогового турнира

Матч получился сверхупорным и длился 1 час 59 минут. Надо отметить, что Рублев был очень близок к победе. На тай-брейке в решающем третьем сете он проигрывал 2:5, но сумел сделать счет 6:5 и подавал на матч. Обидным образом Андрей сделал двойную ошибку и уступил.

"Благодарен за этот сезон, не могу жаловаться. Я выиграл столько турниров, сколько иногда не побеждал раньше. Мне удалось впервые войти в десятку рейтинга, так что завершившийся сезон был для меня потрясающим. Сегодня у меня был шанс одолеть Циципаса, но не получилось", - отметил Рублев, слова которого приводит официальный сайт ATP.

Добавим, что сегодня второй матч в Лондоне проведет другой россиянин - Даниил Медведев. В соперниках у него будет первая ракетка мира серб Новак Джокович. На старте соревнования Медведев обыграл в двух сетах представителя Германии Александра Зверева - 6:3, 6:4.