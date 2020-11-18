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18.11.2020 11:46

Си Цзиньпин выступил с программной речью на 12-м саммите БРИКС

17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, выступил с речью на 12-м саммите БРИКС, проходящем в формате видеосвязи. Встреча организована по инициативе России, председательствующей в БРИКС в этом году, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Ju Peng/Xinhua via AP Фото: Ju Peng/Xinhua via AP
Фото: Ju Peng/Xinhua via AP

В своем выступлении Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время вековая эпидемия и столетние изменения в мире переплетаются. Международная структура переживает глубокое изменение. Общество сталкивается с самой страшной пандемией за столетие, Мировая экономика переживает худшую рецессию со времен Великой депрессии 1930-х годов. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что при этом лейтмотив эпохи "мир и развитие" не изменяется, тенденции к мировой многополярности и экономической глобализации невозможно повернуть вспять.

Си Цзиньпин призвал сделать все возможное для блага человечества, придерживаясь концепции "сообщества единой судьбы человечества", предпринимать практические действия, чтобы внести вклад в создание прекрасного мира. По словам главы КНР, противоэпидемическая практика показывает, что в условиях сплоченности и научной профилактики распространение вируса может находиться под контролем. Он призвал все страны прилагать совместные усилия к противостоянию заболеванию.

Си Цзиньпин подчеркнул, что, используя эпидемию, пропаганда "деглобализации" и других махинаций только нарушит коренные интересы этой страны и общие интересы разных стран. В нынешней ситуации все страны должны неизменно сформировать открытую мировую экономику. Китай, по его словам, будет более активно интегрироваться в мировой рынок и углублять международное сотрудничество, чтобы создать больше возможностей и пространства для восстановления и развития глобальной экономики.

Си Цзиньпин также указал, что Китай выполнит свое обещание по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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