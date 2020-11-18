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18 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 17 ноября 2020 года № 480 "О внесении изменений в подпункты 15.1.2 и 16.9 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-ной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. №251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 30 октября 2020 г. № 453, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474 и от 13 ноября 2020 г. № 475) следующие изменения:

1.1. В подпункте 15.12 слова ", среднего профессионального образования и дополнительного образования" заменить словами "и среднего профессионального образования".

1.2. Подпункт 16.9 изложить в следующей редакции:

"16.9. Руководителям федеральных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы высшего образования и среднего профессионального образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий с учетом календарных графиков соответствующих образовательных организаций с 01 ноября по 06 декабря 2020 года включительно.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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