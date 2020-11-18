Закон Республики Татарстан от 13 ноября 2020 года № 71-ЗРТ "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан "Об установлении на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии"

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 29 октября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Республики Татарстан от 28 сентября 2020 года № 58-ЗРТ "Об установлении на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии" (Собрание законодательства Республики Татарстан, 2020, № 77 (часть I) изменение, заменив слова "8 232 рублей" словами "8 423 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов







