Трейлер: мультфильм о Бэтмене в стиле "Убить Билла" с рейтингом "R"

На YouTube-канале IGN опубликован трейлер нового оригинального анимационного фильма Batman: Soul of the Dragon.

События в картине разворачиваются в 70-х годах прошлого столетия, когда Брюс Уэйн только начинал познавать азы супергеройского ремесла, тренируясь у своего сенсея.

Продемонстрированные в ролике кадры по стилистике и общему антуражу напоминают тарантиновскую дилогию "Убить Билла". К тому же мультфильм получил взрослый рейтинг "R" за "некоторые сцены жестокости" - одну из них, например, показали на 42 секунде видео.

Темного Рыцаря озвучил Дэвид Джунтоли, в других ролях - Марк Дакаскос, Келли Ху, Джеймс Хонг и Майкл Джей Уайт.

Режиссером и продюсером выступил Сэм Лью, сценарий написал Джереми Адамс.

Премьера "в цифре" запланирована на 12 января 2021 года, на носителях 4K Ultra HD и Blu-ray - 26 января 2021-го.