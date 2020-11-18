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Трейлер: мультфильм о Бэтмене в стиле "Убить Билла" с рейтингом "R"

Новости
    18.11.2020, 12:42
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

На YouTube-канале IGN опубликован трейлер нового оригинального анимационного фильма Batman: Soul of the Dragon.

Фото: предоставлено Disney
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События в картине разворачиваются в 70-х годах прошлого столетия, когда Брюс Уэйн только начинал познавать азы супергеройского ремесла, тренируясь у своего сенсея.

Продемонстрированные в ролике кадры по стилистике и общему антуражу напоминают тарантиновскую дилогию "Убить Билла". К тому же мультфильм получил взрослый рейтинг "R" за "некоторые сцены жестокости" - одну из них, например, показали на 42 секунде видео.

Темного Рыцаря озвучил Дэвид Джунтоли, в других ролях - Марк Дакаскос, Келли Ху, Джеймс Хонг и Майкл Джей Уайт.

Режиссером и продюсером выступил Сэм Лью, сценарий написал Джереми Адамс.

Премьера "в цифре" запланирована на 12 января 2021 года, на носителях 4K Ultra HD и Blu-ray - 26 января 2021-го.

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