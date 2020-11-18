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18 ноября 2020 г.

Постановление правительства Республики Тыва от 16 ноября 2020 года № 557 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Тыва за III квартал 2020 г."

Дата подписания 16 ноября 2020 г.
Опубликован 18 ноября 2020 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Республики Тыва от 9 июля 2001 г. № 1138 "О прожиточном минимуме в Республике Тыва" Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Тыва за III квартал 2020 г.:

на душу населения - 11 494 руб.;

для трудоспособного населения - 11 856 руб.;

для пенсионеров - 9 034 руб.;

для детей - 12 213 руб.

2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол



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