Умерла актриса Любовь Румянцева

Советская, белорусская актриса театра, кино и ТВ Любовь Румянцева скончалась 18 ноября в возрасте 77 лет.

Информация об этом появилась в Facebook национальной киностудия "Беларусьфильм".

"Сегодня не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. Киностудия выражает соболезнования близким актрисы", - сказано в некрологе.

Причина смерти артистки не указана.

Любовь Румянцева родилась в 1943 году в Пятигорске. С 1964-го выступала на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. В 1966-м окончила ГИТИС, в том же году став актрисой "Беларусьфильм". Хотя сниматься начала еще в конце пятидесятых: "Колыбельная" Калика, Джулия в "Альпийской балладе" 1965-го.

Далее - "Годен к нестроевой", "Руины стреляют", "Марина, Янка и тайна королевского замка", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Удивительные приключения Дениса Кораблева", "Мытарь", "Каменская".