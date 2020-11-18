Новости

Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18:45
Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате" 18:03
Нового "Декстера" снимет режиссер оригинального сериала 17:53
"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери 17:44
Опубликован фанатский постер нового "Константина" с Киану Ривзом 15:46

Умерла актриса Любовь Румянцева

Новости
    18.11.2020, 18:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, белорусская актриса театра, кино и ТВ Любовь Румянцева скончалась 18 ноября в возрасте 77 лет.

Информация об этом появилась в Facebook национальной киностудия "Беларусьфильм".

"Сегодня не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. Киностудия выражает соболезнования близким актрисы", - сказано в некрологе.

Причина смерти артистки не указана.

Любовь Румянцева родилась в 1943 году в Пятигорске. С 1964-го выступала на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. В 1966-м окончила ГИТИС, в том же году став актрисой "Беларусьфильм". Хотя сниматься начала еще в конце пятидесятых: "Колыбельная" Калика, Джулия в "Альпийской балладе" 1965-го.

Далее - "Годен к нестроевой", "Руины стреляют", "Марина, Янка и тайна королевского замка", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Удивительные приключения Дениса Кораблева", "Мытарь", "Каменская".

Новости

Тарантино напишет две книги: приквел своего фильма и нон-фикшн 15:33
Друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях 15:01
Как должен был выглядеть на самом деле возлюбленный Лагерты из "Викингов" 14:33
Актриса Валентина Талызина рассказала о наследстве Романа Виктюка 14:03
⧣ Россия
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Адвокат Михаила Ефремова заявил о примирении актера с потерпевшими 13:05
Заразившегося COVID-19 Сергея Светлакова выписали из больницы 11:00
Названы предварительные дата и место прощания с Романом Виктюком 01:59
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Съемки "Ведьмака" возобновили после второго перерыва 11:45
Названа причина смерти актера из "Моей прекрасной няни" Юрия Черкасова 17.11.2020
Вышел тизер 326-й, финальной серии "Сверхъестественного" 17.11.2020
⧣ утраты
Фото: Сергей Михеев/ РГ
Названа точная причина смерти Романа Виктюка 01:50
Романа Виктюка похоронят во Львове 17.11.2020
Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка 17.11.2020