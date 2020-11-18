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18.11.2020 21:18
Рубрика: Власть

В армии коронавирусом больны 4 тысячи 159 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции, начиная с марта, достигло в армии и на флоте 15 тысяч 748 военнослужащих.

Фото: iStock
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По сведениям на вечер 18 ноября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID-19 двести один военнослужащий. А общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, достигла 63 тысяч 710 человек. В то же время 4 159 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. 2 тысячи 544 пациента лежат в военных госпиталях. Сто три человека изолированы по месту службы. Двадцать три лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 489 человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 5 человек, в состоянии средней тяжести - 15 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали более чем 10 тысячам 892 пациентам, 3 тысячи 49 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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