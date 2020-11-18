За девять месяцев 2020 года экспорт достиг 242,2 млрд долл., из них на экспорт машин, оборудование и транспорт пришлось свыше 16,3 млн долл., а объем агроэкспорта превысил 20 млн долл.

Причем, по прогнозам минсельхоза, по итогам года он вырастет до 27 млн долл. Серьезный толчок его развитию дал федеральный проект "Экспорт продукции АПК" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Пандемия привела к взрывному росту интернет-торговли, сообщила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. За девять месяцев количество обратившихся в РЭЦ за поддержкой по вопросам экспорта онлайн выросло до 2,4 тысячи (в прошлом году их было 1,4 тысячи).

26 ноября будет запущена новая система для экспортеров "Одно окно"

26 ноября будет запущена новая система для экспортеров "Одно окно" на базе цифровой платформы РЭЦ. Система объединит в себе все возможности и услуги РЭЦ и российских торговых представительств с учетом потребностей компаний.

А уже в следующем году появится новый сервис, который позволит экспортерам размещать свою продукцию сразу на нескольких онлайн-маркетплейсах. Такая опция будет доступна в системе "Мой экспорт" - одного окна для экспортно ориентированных отечественных компаний.