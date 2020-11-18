Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 898,5 млн рублей на цифровизацию госуслуг в сфере здравоохранения.

Эти средства пойдут на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это часть федерального проекта по созданию единого цифрового контура, предусмотренного нацпроектом "Здравоохранение".

Система поможет ускорить перевод важных для граждан госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов. В частности, к 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг в любом регионе страны будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, а также медицинские документы.

70 процентов населения будут охвачены первичной профилактикой к 2024 году

Создание единого цифрового контура - лишь один из федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение". Благодаря другим еженедельно в России открываются новые больницы и поликлиники, закупается медицинское оборудование, а на дороги страны выезжают мобильные медпункты. А к концу года квалифицированными специалистами будут укомплектованы 83% врачебных ставок и 91% ставок среднего медперсонала в первичном звене.