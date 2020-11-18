Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.11.2020,  
10:42
Текст:  Антон Валагин

Венгерский генерал рассказал о трудностях замены Т-72 на Leopard 2

Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org
Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org

Венгерская армия получила первые танки Leopard 2 - они заменят в сухопутных войсках советские Т-72. По словам военных, переход на новый тип танка вызвал массу проблем - начиная с того, что Leopard не проходит по габаритам в ангары, выстроенные для Т-72.

- Дорога на полигон, где готовят экипажи, проходит по тоннелю под мостом. Туда Leopard тоже не проходит, приходится пускать танки в объезд через эстакаду, причем по одному, поскольку она рассчитана на нагрузку в 80 тонн, - приводит "Военное обозрение" слова командира 25-й бригады генерала Леринчи Габора.

Т-72 и Leopard 2 - представители разных школ танкостроения, российской и немецкой. Машины сильно отличаются друг от друга. Скажем, у Leopard автоматическая коробка передач и ручное заряжание, а у Т-72 наоборот.

- Ко всему этому приходится привыкать. Это больше, чем смена типа танка, - продолжил генерал.

Фото: Srđan Popović / wikimedia.org
Новейшая реактивная установка из Сербии впервые замечена в Ливии

Однако главной проблемой для венгерской армии является не перестройка дорог и ангаров и даже не ручное заряжание немецкой пушки, а нехватка квалифицированных кадров для обслуживания Leopard 2.

- Обучение техников займет много лет - они должны уметь пользоваться компьютерными технологиями, внедренными в немецкий танк, - посетовал комбриг. По его словам, Т-72 также необходимо оставить в войсках - надо только договориться с чешскими и польскими коллегами о поставках запчастей.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: ВМФ РФ
Первый корабль с морским "Панцирем" передадут ВМФ России в ноябре 17.11.2020
На Т-80 испытывалась дополнительная 30-мм автоматическая пушка 16.11.2020
Видео: "Армату" сравнили с основными боевыми танками НАТО 16.11.2020
Венгрия
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Ужасающее оружие: NI оценил новую огнеметную систему ТОС-2 17.11.2020
В марте 1945 года немцы яростно попытались перевернуть ход проигранной ими войны 06.03.2020
Будапештская операция: 75 лет назад была освобождена столица Венгрии 13.02.2020