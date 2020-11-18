Девушка Хлоя почти не выходит из дома, так как прикована к инвалидной коляске множественными серьёзными недугами. Целыми днями она прилежно учится, мечтая о поступлении в вуз, и глотает таблетки, которые подносит ей заботливая мать, единственный близкий человек. Но вдруг однажды Хлоя начинает подозревать, что не так уж на самом деле и больна, что таблетки какие-то не такие и что мамочка на самом деле - лютый изверг. Чему вскоре находятся подтверждения.

Кому именно пришло в голову назвать фильм про девушку с парализованными нижними конечностями "Беги" (Run, в русской локализации - "Взаперти"), доподлинно неизвестно, но скорее всего, человека этого зовут либо Аниш Чаганти, либо Севак Оганян: первый - режиссёр и сценарист, второй - тоже сценарист и продюсер. Результатом прошлой их коллаборации стал - при содействии компании Тимура Бекмамбетова - screenlife-триллер "Поиск", довольно тепло встреченный и прессой, и публикой. "Взаперти", к счастью, обходится без новомодных форматов, традиционными средствами, тяготея к строгому минимализму. Даже чересчур строгому, пожалуй.

Две актрисы: талантливая дебютантка Кира Аллен и прима малых экранов Сара Полсон. Одна базовая локация. В одно предложение укладывающаяся суть: дочь-инвалид пытается удрать от съехавшей с катушек матери. Есть ещё твист, который легко угадывается буквально с первых минут и, в общем, ничего существенно не меняет. Короче, берём нашумевшую историю Джипси-Роуз Бланшар (в том году сериал "Притворство" на её основе выходил, хороший), отсекаем все подробности и смешиваем с "Мизери" - вот и весь нехитрый концепт "Взаперти".

Саспенса в фильме много, но он до жути однообразный: Хлоя втихаря что-нибудь разнюхивает, докапывается до правды, а мучительница её всегда где-то рядом и вот-вот застукает. Зато когда уже почти всё разнюхано, и окончательно ясно, что пора когти рвать, вдруг разворачивается самая изобретательная сцена фильма - из неё мы узнаём, как выбраться из запертой комнаты на втором этаже, если у вас к тому же не функционируют ноги, при помощи пары удлинителей, паяльника и набранной в рот воды.

Уже, значит, небесполезное кино, познавательное. Наверняка немногие догадывались о том, что паяльник можно ещё и вот так использовать (как именно, спойлерить не будем). С другой стороны, грустно, когда в фильме, который вроде как триллер, нет ничего более оригинального и непредсказуемого, чем нестандартное применение паяльника. Единственное, что остаётся в ожидании банальной развязки - наблюдать за дуэтом артисток, но и те чего-то экстраординарного не показывают. Хотя уж Сара Полсон могла бы свою психопатку как-то пострашнее, повыпуклее сделать, не зря же с Кэти Бэйтс бок о бок через столько историй ужасов прошла. Но нет, ни шагу за рамки пыльного шаблона. Одна сплошная серость.

2.5