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18.11.2020 20:16
Рубрика: Общество

За помощью к омбудсмену РФ обратились 805 иностранных граждан

Текст: Елена Яковлева

805 обращений с апреля по ноябрь 2020 года получила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова от иностранных граждан, оказавшихся на территории России.

Москалькова призвала зарубежных омбудсменов пройти вакцинацию от COVID

Пандемия коронавируса обнажила множество проблем, связанных с защитой прав иностранных граждан, оказавшихся вдали от родины. Выявилось отсутствие единых международных стандартов и общих подходов к понятию и содержанию ограничительных режимов, а также к обязанности государств оказывать помощь иностранным гражданам, не имеющим возможность вернуться домой.

Большинство полученных Татьяной Москальковой жалоб касалось вопросов ограничения въезда и выезда. Кроме того, люди обращались по вопросам депортации, выдворения, получения вида на жительство и продления срока временного пребывания на период коронавирусной инфекции, а также социального обеспечения.

Москалькова оценила законопроект о деятельности федерального омбудсмена

Члены Евразийского альянса омбудсменов предложили сегодня, опираясь на опыт пандемии, создать новые механизмы защиты прав мигрантов.

- Полагаю целесообразным задуматься о возможности разработки механизма межгосударственного взаимодействия по возвращению мигрантов в страны их гражданской принадлежности. Может быть имело бы смысл разработать международный нормативного правовой акт, регулирующий этот механизм, - написала Татьяна Москалькова в своем Instagram.

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