"Автодор" закроет съезд на трассу М-4 в Подмосковье

Один из съездов с дороги А-107 на М-4 "Дон" в сторону Москвы будет закрыт с 20 ноября до 10 декабря 2020 года из-за строительства развязки Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщили в госкомпании "Автодор".

Ограничения введены для обеспечения безопасности автомобилистов в связи с проведением работ по строительству четырехуровневой развязки, которая свяжет два пусковых комплекса ЦКАД с трассой М-4 "Дон".

Попасть на М-4 в направлении столицы можно будет, развернувшись через другие съезды, пояснили в госкомпании.

Когда работы будут завершены, водители смогут добираться по ЦКАД от М-11 "Нева" до М-4 "Дон" менее чем за два часа со скоростью 110 км/ч.