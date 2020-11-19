Указ главы Республики Башкортостан от 13 ноября 2020 года № УГ-495 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 2 пункта 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан) слова "с 10 ноября до 30 ноября 2020 года включительно" заменить словами "с 10 ноября до 23 ноября 2020 года включительно, с 24 ноября до 30 ноября 2020 года включительно";

2) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:

"Министерству образования и науки Республики Башкортостан в период обучения в дистанционной форме:

- в рамках выделенного финансирования организовать работу подведомственных государственных учреждений по выдаче продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования;

- совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в рамках выделенного финансирования организовать работу муниципальных образовательных учреждений по выдаче продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







