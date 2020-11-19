Указ главы Республики Башкортостан от 13 ноября 2020 года № УГ-495 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Новости

В Челябинске от СОVID-19 скончался первооткрыватель Аркаима 17:44
В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров 17:42
Малышева назвала способную защитить от COVID-19 специю 17:34
В России перестанут выдавать свидетельства о разводе 17:24
Мурашко потребовал ускорить выдачу бесплатных лекарств от коронавируса 17:20
Гололедица в Москве сохранится до субботы 17:10
КГБ Беларуси внес создателей NEXTA в список причастных к терроризму 17:03
Житель Ангарска собрался обменять скрепку на дом 17:03
В Госдуме оценили резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму 16:45
ФНС снизила число выездных проверок в 2020 году 16:38
На побережье Камчатки выбросило 19-метрового кита 16:29
В России ежегодно будут выпускать до миллиона транспондеров 16:29
Пять регионов завершат программу расселения аварийных домов в 2021 году 16:26
Евгений Дитрих назначен генеральным директором ГТЛК 16:24
В "Аптекарском огороде" столицы расцвел Цветок дьявола 16:20
Лавров назвал нечистоплотными обвинения РФ в нарушении обязательств в ОДКБ 16:06
В Москве в 2021 году откроют девять станций БКЛ 15:54
56% детей учатся в школах, которые работают полностью очно 15:34
Газизов обвинил тренеров сборной в проблемах со здоровьем у Соболева 15:30
Путин 20 ноября примет участие в саммите АТЭС 15:28
Материнским капиталом в этом году воспользовались почти 700 тысяч семей 15:27
МЧС России проводит осмотр разрушений в Карабахе 15:26
Завершены съемки пятого "Крика" 15:11
В Москве выставили на продажу самую дорогую "двушку" в стране 15:05
Единая служба такси для помощи медикам может появиться в России 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 ноября 2020 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 13 ноября 2020 года № УГ-495 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 2 пункта 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан) слова "с 10 ноября до 30 ноября 2020 года включительно" заменить словами "с 10 ноября до 23 ноября 2020 года включительно, с 24 ноября до 30 ноября 2020 года включительно";

2) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:

"Министерству образования и науки Республики Башкортостан в период обучения в дистанционной форме:

- в рамках выделенного финансирования организовать работу подведомственных государственных учреждений по выдаче продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования;

- совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в рамках выделенного финансирования организовать работу муниципальных образовательных учреждений по выдаче продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией