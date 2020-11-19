Более 500 тысяч семей получили маткапитал в беззаявительном порядке

Получить материнский капитал без предварительной подачи заявления смогли уже больше 520 тысяч семей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Программа выдачи материнского капитала в беззаявительном порядке стала одной одним из первых проактивных сервисов, предоставляемых ведомством. На фоне пандемии возможность оформить документы или получение выплаты без посещения организаций и многофункциональных центров стало особенно актуальным.

"Всего с начала действия программы более 10 млн семей получили государственный сертификат на материнский капитал, - рассказали в Минтруде. - Более 8 млн семей (78%) уже обратились за распоряжением данными средствами".

Выплата материнского капитала предусмотрена национальным проектом "Демография". В этом году его размер был увеличен. Сейчас материнский капитал составляет 466 617 рублей в случае рождения первого ребенка, при появлении младшего брата или сестры эта сумма увеличивается еще на 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители тоже получат 616 617 рублей, уточнили в Минтруде.