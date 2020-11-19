Британские ученые назвали перхоть признаком опасной болезни

Одним из симптомов болезни Паркинсона является себорейный дерматит, который проявляется, в частности, перхотью. Об этом заявили британские ученые. Их мнение опубликовало издание Express. При этом специалисты не смогли назвать причину, почему дерматит поражает именно пациентов, страдающих от болезни Паркинсона.

Ранее СМИ со ссылкой на американских ученых сообщили, что частым признаком болезни Паркинсона является чрезмерное потоотделение, особенно в верхней части тела. Это связано с патологическими изменениями в частях мозга, ответственных за данную функцию, а также в нервах, регулирующих работу потовых желез.

Напомним, что болезнь Паркинсона является одним из видов двигательного расстройства.