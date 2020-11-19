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Рубрика: Общество

Британские ученые назвали перхоть признаком опасной болезни

Одним из симптомов болезни Паркинсона является себорейный дерматит, который проявляется, в частности, перхотью. Об этом заявили британские ученые. Их мнение опубликовало издание Express. При этом специалисты не смогли назвать причину, почему дерматит поражает именно пациентов, страдающих от болезни Паркинсона.

Фото: iStock
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Ранее СМИ со ссылкой на американских ученых сообщили, что частым признаком болезни Паркинсона является чрезмерное потоотделение, особенно в верхней части тела. Это связано с патологическими изменениями в частях мозга, ответственных за данную функцию, а также в нервах, регулирующих работу потовых желез.

Напомним, что болезнь Паркинсона является одним из видов двигательного расстройства.

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