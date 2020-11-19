Бундестаг принял предложение о поддержке "Северного потока - 2"

Представители всех фракций бундестага ФРГ, кроме "Зеленых", в ходе слушаний выразили поддержку проекту "Северный поток - 2". Кроме того, большинством голосов было принято предложение фракции "Альтернатива для Германии" по данному вопросу к комитету по экономике и энергетике бундестага ФРГ.

Как сообщила председательствующая на пленарном заседании бундестага Клаудиа Рот, в ходе поименного голосования по предложению 546 депутатов высказались за, 83 - против. Один человек воздержался.

"Мы видим, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации Трампа, напротив, готов наложить еще более жесткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией. Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса (ХДС/ХСС - прим. "РГ"), отклоняем экстерриториальные санкции", - цитирует РИА Новости выступавшего на слушаниях перед голосованием представителя фракции ХДС/ХСС Марка Гауптманна.

Политик также указал на "двойную мораль в дебатах" с американской стороной о "Северном потоке - 2", так как Вашингтон сам экспортирует российский газ "на рекордном уровне". По мнению Гауптманна, Германия нуждается в "Северном потоке - 2", потому что он обеспечит энергобезопасность Европы на фоне падения добычи газа в ЕС, а также сделает возможной диверсификацию поставок газа при соблюдении интересов стран Восточной Европы. Гауптманн также указал на "геополитические интересы Германии" в продолжении сотрудничества с Россией, которое затрагивает многие отрасли.

"Трубопровод - это всегда мост, мост для диалога. И мы должны вести с Россией политический диалог, это будет еще более успешно, если мы будем вести торговлю", - заявил депутат Социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс.

Традиционно в поддержку "Северного потока - 2" также выступил на слушаниях глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст от фракции "Левые". Он призвал ввести встречные санкции в отношении США, если те введут ограничительные меры в отношении проекта.