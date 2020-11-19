"Чудо-женщина: 1984" выйдет одновременно в кинотеатрах и в интернете

Warner Bros. наконец-то приняла решение о премьере фильма "Чудо-женщина: 1984".

Сиквел блокбастера о храброй амазонке стартует в прокате на больших и малых экранах одновременно 25 декабря - в кинотеатрах и на платформе HBO Max. Об этом сообщает Variety.

В странах, где стриминговый сервис еще не доступен, в том числе и в России, картина станет доступна еще раньше - 16 декабря.

По словам режиссера Пэтти Дженкинс, это будет оптимальный вариант для зрителей, которые сами смогут выбрать безопасный способ для просмотра ленты в период пандемии.

Вместе с этим студия выпустила короткий промо-ролик в коллаборации со Swarovski, а также зачем-то перезалила основной трейлер.