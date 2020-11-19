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19.11.2020 11:32
Рубрика: В мире

Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом

Текст: Диана Ковалева

Действующий президент Молдавии Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом. Об этом рассказал сам молдавский лидер на своей страничке в Facebook.

"Договорились с (замглавы администрации президента РФ - прим. "РГ") Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия", - написал Додон в соцсети после телефонного разговора с Козаком.

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Он также добавил, что в ходе беседы обсудил с Козаком широкий круг вопросов, связанных с российско-молдавскими отношениями. Собеседник поблагодарил Додона за усилия, которые тот приложил для укрепления стратегического партнерства между двумя странами во время своего президентского срока. "В частности, Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря моим усилиям Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го", - отметил Додон.

Кроме того, молдавский лидер поблагодарил российское руководство за всестороннюю поддержку Молдавии и напомнил о помощи, которую Москва оказала Кишиневу в борьбе с пандемией коронавируса и молдавским аграриям, пострадавшим от сильнейшей засухи, а также о возобновлении экспорта молдавской агропромышленной продукции в РФ.

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