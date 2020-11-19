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19.11.2020 12:12
Рубрика: В мире

Литовцы увеличили сбережения во время пандемии

Текст: Надежда Ермолаева

Жители Литвы за время пандемии коронавируса накопили на своих банковских счетах рекордные суммы. Вклады литовцев увеличились на 1,4 миллиарда евро и сейчас составляют самую большую сумму за всю историю сбережений в этой прибалтийской республике.

"С этого марта счета в литовских банках росли на суммы, в три раза превосходившие показатели аналогичного периода 2017-2019 годов", - рассказали в Центробанке Литвы. Более того, согласно прогнозам, банковские накопления будут расти и могут увеличиться на 20 процентов за год. Это значительно больше, чем во всех других странах еврозоны.

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Эксперты приводят несколько причин, почему именно литовцам удалось разбогатеть во время пандемии, когда в большинстве стран ЕС происходит наоборот. Первая причина: особенность национального характера, когда литовцы откладывают деньги "на черный день". Как рассказали эксперты Центробанка Литвы, сразу после появления новостей о пандемии жители республики понесли деньги в банки и включили режим жесткой личной экономии. В прошлые годы литовцы имели меньше накоплений и тратили больше денег, чем другие европейцы.

Во-вторых, из-за введенных во всем мире ограничений люди лишились возможности путешествовать, посещать дорогие концерты и спортивные мероприятия, покупать престижные модные вещи. Это обстоятельство повлияло на сохранение денег на счетах. Еще одна причина - рост средней зарплаты в республике, который в 2020 году должен составить 7 процентов, а также средства помощи государства на сохранение рабочих мест и доходов жителей.

По данным Центробанка Литвы, рост вкладов в Литве в третьем квартале рост составил 15 процентов, на втором месте была Эстония - 12 процентов, на третьем - Ирландия с 11 процентами, на четвертом - Латвия с 10 процентами.

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