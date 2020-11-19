Материнским капиталом в этом году воспользовались почти 700 тысяч семей

Средствами материнского капитала в этом году распорядились без малого 697 тысяч семей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда. По данным ведомства, чаще всего средства материнского капитала использовали для улучшения жилищных условий, ежемесячных выплат на второго ребенка и оплаты образования.

Программа материнского капитала реализуется в рамках национального проекта "Демография". С 2020 года 466 617 рублей причитаются уже после рождения первого ребенка. После появления второго малыша эта сумма увеличивается на 150 тысяч рублей.

В этом году 424 тысячи семей (61%) направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Еще 169 тысяч семей (24%) оформили ежемесячную выплату на второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума. Заплатили средствами материнского капитала за образование детей 104 тысячи семей (15%).

С начала действия программы выдано более 10 млн сертификатов на материнский капитал. Программа будет действовать до конца 2026 года.