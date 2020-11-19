МЧС России проводит осмотр разрушений в Карабахе

Оперативная группа МЧС России приступила к выполнению работ в Нагорном Карабахе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, спасатели проводят осмотр поврежденных зданий в населенных пунктах, пострадавших в результате военных действий.

"Действия групп координируются из ведомственного оперативного штаба, который размещен в здании сельского муниципалитета вблизи Степанакерта. В штабе организована специальная связь с федеральным центром в Москве и проводятся оперативные совещания по текущей ситуации. По итогам оценки будет принято решение, какими специалистами и в каком количестве усиливать группировку МЧС России в Нагорном Карабахе", - отметили в пресс-службе ведомства.