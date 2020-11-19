Минздрав будет одобрять глав региональных систем здравоохранения

Кандидаты в руководители систем здравоохранения в регионах будут согласовываться с Минздравом. Правительство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, подготовило по поручению президента необходимые изменения в законодательство.

"В последние месяцы жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало, - подчеркнул глава правительства. - Новый порядок предполагает более жесткий отбор на такой важный для здоровья людей пост".

По его словам, на подобных должностях многое зависит от требовательности, профессионализма, ответственности того, кто руководит здравоохранением в области, республике или другом субъекте Федерации, как бы ни называлась такая должность - региональный министр или вице-губернатор. Процедуру согласования кабмин установит после вступления закона в силу.