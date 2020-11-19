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19.11.2020 14:54
Рубрика: Общество

Москалькова представила доклад о защите прав человека в пандемию

Текст: Елена Яковлева
Сегодня на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой опубликован доклад "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции". С 1 февраля к омбудсмену поступило 2432 обращения и на "горячую линию" было принято более 7 000 звонков.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Основной вектор работы омбудсмена в пандемию COVID-19, затронувшую все человечество и все слои общества и ставшую новым вызовом, был направлен на рассмотрение обращений, касающихся реализации прав человека в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране. Правовая помощь выражалась в конкретных действиях: омбудсмен запрашивала, ходатайствовала, обращалась, требовала и тем самым придавала импульс в решении того или иного вопроса.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Большое значение в пандемию имела консультативная помощь гражданам.

Большинство обращений касалось вопросов свободы передвижения на территории России: граждане в основном были не согласны с пропускным режимом и указывали на "проволочки" в получении пропусков. Было рассмотрено 288 жалоб по вопросам охраны здоровья и медицинской помощи. Заявители жаловались на недоступность средств индивидуальной защиты, тестов, неполучение медицинской помощи, на необеспечение гарантий прав медицинских работников. Те, кто обращался в связи с проблемами социального обеспечения и оказания материальной помощи, жаловались на малую доступность, трудности при получении пособий и выплат, установленных в связи с пандемией.

Отдельной темой стала помощь инвалидам в пандемию. Поступали обращения в защиту прав несовершеннолетних в связи со сложностями в оформлении ребенку инвалидности, в назначении социальных пособий и выплат, в получении медицинской помощи (например, невозможности проведения ребенку курса химиотерапии в период карантина, прекращение поставок необходимого лекарства), таких обращений было более 50.

Обострились вопросы реализации трудовых прав россиян и прав на защиту от безработицы. На "горячую линию" поступило 252 таких обращения, в том числе 18 коллективных. - Целью доклада, - уточнила Татьяна Москалькова в преамбуле к нему, - является информирование федеральных и региональных органов государственной власти о проблемных вопросах реализации и защиты прав граждан в связи с введением ограничительных мер, внесение на основе анализа действующего законодательства и правоприменительной практики предложений по совершенствованию правового регулирования соответствующих правоотношений и административных процедур.

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